Juve | la nuova maglia divide i tifosi | 'Sembra l'Ascoli | se la indossa Del Piero' VIDEO

Commenta per primo Contro la Cremonese ha debuttato la maglia home che la Juventus indosserà nella prossima stagione, molto discordanti i pareri dei tifosi sui social: 'Sembra l'Ascoli', 'Se la ...Addio definitivo allae alla Serie A. Francesco Calvo e Maurizio Scanavino (LaPresse) - ... Grimaldo dice addio al Benfica per iniziare unaavventura in Bundes. Alejandro Grimaldo (LaPresse) -...offerta per Kulusevski: spunta il SivigliaIl Tottenham, il cui obbligo di riscatto per Kulusesvki è legato anche alla qualificazione in Champions League, non sembra essere intenzionato a ...

È ormai questione di dettagli e di tempistiche l’arrivo di Giuntoli sotto la Mole Antonelliana, che darà inizio ad un nuovo percorso sportivo per i bianconeri. Il passaggio di Cristiano Giuntoli dal N ...Ventiquattro minuti di gioco contro la Cremonese e Paul Pogba è stato nuovamente costretto a fermarsi. Il centrocampista francese della Juventus è uscito in lacrime, tra gli applausi dello stadio, per ...