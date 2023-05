Juve | infortunio Pogba e derby Inter - Milan in Champions League | il commento della Gazzetta

La 35ª giornata di Serie A sta per andare all'archivio con la vittoria dellaper 2 - 0 sulla Cremonese e con l'di Paul Pogba. Adesso ...Nuovo bruttomuscolare per il centrocampista francese che scoppia in lacrime: il calvario continua. Allo Stadium, però, contro la coriacea formazione di mister Ballardini, non è stato ...... stavolta per un attimo ai livelli dei suoi tempi migliori pre -, quindi ben pochi ... la notte che fra quattro giorni deciderà forse la stagione della, visto che un'eliminazione ...

La Juventus vince per 2-0 contro la Cremonese all'Allianz Stadium Tutto nella ripresa, Fagioli e Bremer per il secondo posto in solitaria della squadra di Allegri. Brutto infortunio muscolare per Pogb ..."Pogbadramma" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi sull'infortunio rimediato ieri dal centrocampista della Juventus, Paul Pogba. I bianconeri hanno ...