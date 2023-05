Juve | il rinato Paredes e gli altri sei giocatori in scadenza | ecco cosa accadrà

che si presenta al primo round della semifinale dopo le due vittorie di fila in campionato ... Il Siviglia ècon Mendilibar Malgrado una Liga disastrosa, in cui sono finiti a lottare per non ...Laha ritrovato il gusto di difendere: 'Su questo bisogna lavorare, Rugani ha imparato da Chiellini, Bonucci e grandi maestri. Difendere nelle letture delle situazioni fa la differenza'. Nel ...Un Napoli appena tornato in A, appena, anche se non me ne rendevo conto. Un Napoli che si ... ridanno i 15 punti allae ci raggiungono. La mia fiducia in questa stagione viene meno, e a ...

Juve, il rinato Paredes e gli altri sei giocatori in scadenza: ecco cosa ... Calciomercato.com

La Juventus riesce ad agguantare il pari in casa contro il Siviglia nella semifinale d'andata di Europa League grazie a un gol a tempo scaduto che.Juventus-Siviglia è una semifinale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.