Juve | ansia Pogba dopo l’infortunio | le sue condizioni

(Di lunedì 15 maggio 2023) E’ durata poco più di 20? la partita di Paulcontro la Cremonese, gara in cui aveva ritrovato l’esordio da titolare in bianconero E’ durata poco più di 20? la partita di Paulcontro la Cremonese, gara in cui aveva ritrovato l’esordio da titolare in bianconero. Il francese stava recuperando da un periodo di assenza e nelle ultime uscite stava anche ritrovando la condizione. Allegri ha voluto provare a inserirlo dal primo minuto, ma poi il centrocampista è dovuto uscire a causa di un guaio muscolare alla gamba. Ora laè insi sottoporrà agli esami strumentali per capire se potrà essere d’aiuto nel finale di stagione o se tornerà la prossima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.