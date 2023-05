Judo | i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali 2023 | Italia ancora virtualmente qualificata in 13 categorie!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) I Campionatidisono passati agli archivi con degli ottimi risultati per l’, che ha stabilito un nuovo record conquistando quattro medaglie (mai così tante in passato in una singola rassegna iridata) e ottenendo altri tre piazzamenti a ridosso del podio. Un’edizione fantastica per il movimento azzurro, a testimonianza dell’evidente crescita di rendimento ammirata negli ultimi anni ed in particolare negli ultimi 12 mesi. Risultati che fanno sorridere il Bel Paese anche in vista dei Giochidi Parigi 2024, con il periodo di qualificazione che terminerà tra un anno nel mese di giugno. Ad oggi, con l’aggiornamento deia cinque cerchiil Mondiale di Doha, l’...