Johnny Depp e Dior | un amore da 20 milioni di dollari

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un profumo da 20die un legame che sfida il tempo:, una combinazione esplosiva. Quando si tratta di Sauvage, il profumo maschile che ha conquistato il mondo, il volto seducente che lo incarna è quello del divo di Hollywood., l’icona ribelle de ‘I pirati dei Caraibi’, ha siglato un accordo stratosferico con la maison del gruppo LVMH, un assegno da 20diche non solo conferma la sua influenza, ma rivoluziona il concetto stesso di testimonial di profumo. Per i prossimi tre anni il divo sarà ancora il testimonial scelto dai creativi per sottolineare il fascino virile e sfrontato della fragranza maschile della maisonche, ormai ...

Tra quanti hanno dato la loro disponibilità a presenziare all'evento oltre, naturalmente, a Eric Clapton , ci sono Doyle Bramhall,, Billy Gibbons, Imelda May, John McLaughlin, Robert ...Tra queste, infatti, spiccano i nomi di:, Julianne Moore , Robert De Niro , Natalie Portman , Phoebe Waller - Bridge , Cate Blanchett e Jude Law . Nomi incredibili che alzano la tensione ...Anche grazie all'affermazione planetaria di, qui in coppia con Benicio del Toro . Un film kitsch e allucinato, tratto dal romanzo Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson, ...

Da Mr. Beaver di Jodie Foster fino ad Almost Blue di Alex Infascelli: in streaming su Infinity+ trovate il meglio presentato al Festival di Cannes.A partire da sabato 16 maggio fino al sabato dopo, il 27, le città della costa azzurra saranno invase da turisti, e non solo, in occasione del Festival di Cannes 2023. A fare il suo grande ritorno dop ...