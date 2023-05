Johnny Depp | cresce l' attesa per l' apparizione del divo a Cannes 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il grande ritorno disulle scene con la pellicola francese Jeanne Du Barry inaugurerà il Festival didomani,la frenesia per l'delsulla Croisette dove manca da ben 12 anni. Il Festival diprenderà il via domani con il film d'apertura Jeanne du Barry e tutti gli occhi sono puntati sulla star, co-protagonista della pellicola francese nei panni del Re Luigi XV. Questo perè il primo ruolo in una grande produzione dopo essersi lasciato alle spalle la causa legale che lo ha visto contrapposto all'ex moglie Amber Heard. A...

Alla vigilia del 76esimo Festival di Cannes, dove è molto atteso il ritorno di Johnny Depp per la serata di apertura, il 16 maggio, con la première del film Jeanne du Barry, arriva una grossa notizia business di cui l'attore è protagonista. La maison Dior ha infatti deciso di firma un contratto record da oltre 20 milioni di dollari con Dior, il maggiore di sempre per un profumo da uomo. Il valore dell'accordo triennale - riporta Variety - è infatti ben

