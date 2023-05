Jessica Malaj | la 16enne uccisa dal padre una «piccola eroina che ha difeso la mamma»

Una "piccola eroina che ha difeso la mamma" facendole da scudo col suo corpo e sacrificando la propria vita. Sono le parole per l'ultimo saluto a, la sedicenne di Torricella uccisa a coltellate dal padre Taulantnella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, mentre l'uomo, che già aveva ucciso un vicino di casa, si scagliava ...La ragazza è morta per difendere la madre rimasta ferita dalle coltellate del marito, Taulant, un panettiere albanese che ha anche ucciso un pasticcere italiano Massimo De Santis, ritenuto dall'...La madre della vittima, Tefta, è ricoverata nel reparto di chirurgia generale del Policlinico di Foggia ed è uscita per qualche ora dall'ospedale per partecipare alle esequie della figlia. E' arrivata ...

Mario Spagnuolo, nei confronti di un trentaduenne del posto, pregiudicato, già detenuto in carcere per altra causa. L’indagato, dopo le formalità di rito, resta detenuto presso la Casa Circondariale o ...L’obiettivo è cercare elementi che possano dimostrare una possibile premeditazione da parte di Taulant Malaj, l'uomo che ha ucciso sua figlia e il presunto amante di sua moglie.