Jennifer Lopez è più cantante | più attrice o più personaggio da video gossip?

(Di lunedì 15 maggio 2023) I grandi portali di streaming – Netflix, Prime, e finanche Raiplay – stanno molto ammiccando ad un pubblico della generazione ‘Z’ – del resto con quest’ultimi si vincono anche le elezioni –, e per i boomer è notte fonda. Per passare invece una serata familiare assieme con figli già grandicelli consigliamo l’action thriller “The Mother” – è su Netflix – del regista Nick Caro da un soggetto di Misha Green aiutato nella sceneggiatura da Peter Craig (e Andrea Berloff). “The Mother ()” è una militare operativa in teatri di guerra estremi che si fa vindice di una vendita di armi tra un ex marine Adrian Lovell (Joseph Fiennes) ed un mercante d’armi Hector Alvarez (Gael Garcia Bernal) conducendo un menage con entrambi e rimanendo incinta. Ma la scoperta che questo traffico ne nascondeva uno di minori le fa denunciare tutto ...

Hater all'attacco: 'Tale madre tale figlia, antipatiche e montate' Ben Affleck e, crisi di coppia Spunta un (altro) video: la lite in macchina è furiosa Beatrice Valli , gli auguri ...Ben Affleck e, crisi di coppia Spunta un (altro) video: la lite in macchina è furiosa Belen Rodriguez, il commento (sgradevole) sotto il post per i figli: 'Lei fi*a, ma i figli ...Ben Affleck esono tornati al centro dell'attenzione dei fan, suscitando preoccupazione per la loro relazione amorosa. Un video virale sui social media ha mostrato l'attore di Hollywood visibilmente ...

Anche se Jennifer Lopez non è Hailey Bieber, nota anche come l' insider con la migliore e più ampia collezione di sneakers, può comunque vantare un'antologia più che stellare di look in scarpe da ginn ...Leggi la nostra recensione e ascolta la colonna sonora di "The Mother", il thriller d'aziojne con Jennifer LOpez e Joseph Fiennes su Netflix.