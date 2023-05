Jennifer Lopez | aria di crisi tra lei e Ben Affleck? L’ennesimo video di una loro lite

La recensione di The Mother, il fiacco action thriller Netflix che vedeprotagonista, per la regia di Niki ...Che le cose trae Ben Affleck non stiano andando alla grandissima è noto. Ma la coppia, sposata da un anno, è stata ancora di recente colta più volte in litigio : nel primo video, andato virale, l'..."The Mother ()" è una militare operativa in teatri di guerra estremi che si fa vindice di una vendita di armi tra un ex marine Adrian Lovell (Joseph Fiennes) ed un mercante d'armi ...

Moda Primavera Estate 2023: i jeans a palazzo di Jennifer Lopez Elle

Cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck Nei giorni scorsi il video dell’attore che prima apriva la portiera alla moglie e poi la richiudeva sbattendola con rabbia aveva fatto il giro del ...Jennifer Lopez è una killer spietata in The Mother, ma il film contiene anche alcuni sottilissimi easter egg che si riallacciano ad altri suoi precedenti film.