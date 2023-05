Jayson Tatum ha distrutto i Philadelphia 76ers

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 15 maggio 2023) The Mother’s Day Massacre. Chissà se il devastante 112-88 con cui Boston ha annichilito i Sixers in gara-7 di semifinale della Eastern Conference passerà alla storia così. 38 anni dopo il Memorial Day Massacre – la batosta impartita dai Celtics ai Lakers in gara-1 di finale, il 27 maggio 1985. Memorial Day, appunto. A Boston è cambiato tutto da allora: giocatori, palazzetto, costo della vita. Persino i cannoli di North End, dicono, non sono più gli stessi. Ma a essere rimasta immutata è la sete di sangue per serate del genere. A farne le spese, con interessi salatissimi, sono idi Doc Rivers: l’uomo che era alla guida dei Celtics quando vinsero il titolo per l’ultima volta nel 2008. E che ora rischia seriamente di doversi trovare un altro lavoro, dopo una sconfitta che in molti, e senza torto, hanno già descritto come embarrassing. ...