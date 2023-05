Iv | segretaria regionale Emilia-Romagna di Azione passa con Renzi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Dopo Niccolò Carretta in Lombardia, oggi la consiglieraGiulia Pigoni inha lasciatoper Iv. Entrambi segretari regionali del partito di Carlo Calenda nelle rispettive regioni. Pigoni ha scritto una lettera aperta agli elettori motivando la sua scelta: ‘Ho provato ad invertire la rotta, credetemi. Ma ho visto purtroppo un partito sempre più chiuso su se stesso, votato all’isolazionismo. Abbiamo fatto saltare tutti i tavoli ai quali ci siamo seduti, tutte le alleanze e gli accordi che avevamo impostato. Questa non è la mia modalità di fare politica. Credo da sempre che, anche partendo da posizioni distanti, il compromesso sia un valore”.Dunque, dopo la rottura a livello nazionale, continuano i movimenti all’interno del ‘fu’ Terzo Polo che potrebbe però ...

Dunque, dopo la rottura a livello nazionale, continuano i movimenti all'interno del 'fu' Terzo Polo che potrebbe però ...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Dopo Niccolò Carretta in Lombardia, oggi la consigliera regionale Giulia Pigoni in Emilia Romagna ha lasciato Azione per Iv. Entrambi segretari regionali del partito di Car ...