Isola dei Famosi | Gian Maria Sainato accusa Noise e Mazzoli di bullismo | Luxuria sbotta

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'deicontinua a sorprendere, ma questa volta èad essere al centro della polemica per via di un'affermazione a dir poco eclatante. Durante la settimana, l'ultimo naufrago arrivato in Honduras viene preso di mira dai due conduttori dello Zoo di 105, Paoloe...

'Lo spirito dell'ha deciso di farvi superare le vostre paure', Ilary Blasi durante la diretta dell'Famosi di lunedì 15 maggio, ha messo a dura prova le fobienaufraghi. Corinne Clery non regge lo stress e sviene in diretta.2023, Fiore vuole ritirarsi, interviene in diretta Asia ...Una tempesta si è abbattuta sull'Famosi e non soltanto in senso letterale. Dopo aver trascorso delle ore difficili che hanno messo a repentaglio la stessa messa in onda del reality, i naufraghi hanno dato vita a litigi e ...Nonostante abbia superato indenne il televoto, Fiore Argento sembra essere sempre più convinta di voler abbandonare l'Famosi . L'infortunio al piede l'ha debilitata non solo fisicamente ma anche mentalmente.2023, Cristina Scuccia smaschera Helena: 'Mi ha detto che se diventiamo amiche funzioniamo ...

Sull'"Isola dei Famosi" prosegue senza sosta l’avventura dei Naufraghi sulle spiagge dell’Honduras. In studio Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, fanno il punto della sit ...Su Playa Palapa è scoppiata la tempesta: i naufraghi sono gli uni contro gli altri e l'Isola dei Famosi 2023 non è mai stata così infuocata... L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via da 29 giorni e la ...