Isola dei Famosi 2023 | stasera televoto flash | anticipazioni puntata 15 maggio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Arriva il lunedì sera e ci prepariamo a una nuovadell’dei, per l’edizione. Nelladi oggi, 15, è previsto un “”, con gli spettatori televisivi che avranno poco tempo per scegliere chi far tornare sull’e chi far rimanere a casa tra due ex concorrenti eliminati le settimane scorse dal reality show condotto da Ilary Blasi. Ledel programma, prevedono Cristina Scuccia come grande protagonista della serata. Ilall’deiIlinteresserà chi rientrerà in ...