Isola dei Famosi 2023 | Fiore Argento interrompe la sua avventura | il motivo

Nell'famosi 2023, come in ogni edizione del reality, non mancano gli infortuni e i problemi di salute. Fiore Argento si è vista costretta a lasciare temporaneamente il gioco per potersi curare. ......lungo un itinerario studiato appositamente per far rivivere le emozioni della civiltàRomani: la città portuale di Ostia Antica fondata nel 620 a. C., la Necropoli di Ficana del 647a. C., l'...Angelina Mango arriva seconda ad Amici, i social la premiano: 'Derubata come Elodie e Annalisa, avrai lo stesso successo'Famosi, lite furiosa tra Pamela Camassa e Gian Maria Sainato. I fan ...

"Isola dei Famosi", nervi tesi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni TGCOM

Non sembra esserci pace per Gian Maria Sainato all'Isola dei Famosi. Il giovane modello campano si è trovato nuovamente coinvolto in una lite dai toni molto accesi, stavolta ...Un grande reportage dall’isola contesa, le elezioni in Turchia e in Thailandia, gli assaggi dal G7 di Hiroshima (dalle nuove sanzioni per la Russia ai nuovi impegni sull’Alzheimer), il tour europeo di ...