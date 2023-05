Io questa sono | Angelina Amici | finalissima choc | la frase che gela Maria

(Di lunedì 15 maggio 2023) Mattia Zenzola è il trionfatore dell'edizione 2023 di, ventiduesimo capitolo del talent show diDe Filippi. Il ballerino ha battuto in finale la grande favorita, la cantautriceMango e succede, dunque, a Luigi Strangis, che è entrato nello studio all'inizio dell'ultima puntata portando la coppa del vincitore. “Grazie, perché mi hai cambiato la vita”, la dedica di Zenzola aDe Filippi. La sua vittoria, però, non è stata gradita da molti sui social, che preferivano vincesse la ragazza. Per alcuni, la scelta di prediligere il televoto come sistema di valutazione ha condannato gli altri finalisti, dato che Mattia gode di un grande fandom. Tuttavia, c'è anche chi ha sottolineato la grande crescita del ballerino nel corso di questi due anni, che non si è mai arreso, neanche di fronte ...

Erin Doom, la scrittrice senza volto, si svela da Fazio: "Questa sono io" RaiNews

