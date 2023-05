“Io e Luciana dobbiamo dirvi una cosa importante” Fabio Fazio | succede dopo la notizia dell’addio

(Di lunedì 15 maggio 2023)Littizzetto, la frecciatina in diretta tv. Addio dia Che Tempo che Fa, l’ultima messa in onda del programma di successo ha rappresentato l’occasione giusta per rendere al pubblico più affezionato i dovuti saluti: “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”. Poi è arrivato il momento diLittizzetto: tutti avevano atteso un monologo ad hoc, e invece la spalla destra diha ben pensato di deliziare il pubblico con un ‘effetto sorpresa’. La frecciatina diLittizzetto a Che Tempo che Fa. La spalla destra dei...

...deciderci a riconoscere che la politica non sa più parlare alla gente. Forse non riesce a ... dei problemi che "la Rai di destra" avrebbe creato dopo 40 anni alla coppia Fabio Fazio e...Cosa l'ha spinta a vivere la maternità in questo modo 'Non mi sono mai chiesta 'perché fai ... Noivivere quell'amore, che è Relazione. Invece oggi si vive di schieramenti, di potere, ...- ha continuato - sentirci protagonisti nello sviluppo positivo e sostenibile del nostro ... Bruno Lorenzo, Francesco Mancuso, Giovanni Nicola Bruno, Mariella Montalto, Luigi Cilento,...

Luciana Borges, modella brasiliana age diversity dai capelli grigi Vogue Italia

Il presentatore sceglie una nuova avventura "Non sono adatto per tutte le narrazioni". Il contratto con il colosso americano durerà quattro anni. Partenza prevista in autunno ...Ultimo impegno di stagione regolare per i Blacks impegnati domenica alle 18 in casa della Luciana Mosconi Ancona ...