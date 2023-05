Inzaghi | «Testa fredda e cuore caldo! Dobbiamo fare la partita»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Simoneha espresso il suo pensiero su Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il tecnico parla dell’importanza dellaai microfoni ufficiali del clubparla di unione: «Assolutamente serviràcaldo. Tutti insieme. Non vedo altre strade. Dovremola. Abbiamo un meritato vantaggio, ma sappiamo che mancano ancora gli ultimi 90? più recupero. Bisogna essere vicini e coprire ogni zona del campo come all’andata. Dovremolasenza pensare al risultato dell’andata sapendo che troviamo una squadra di qualità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

«Sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia ultracentenaria dell’Inter e la dovremo interpretare nel migliore dei modi» ...Alla vigilia di Inter-Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Champions League, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato così in conferenza stampa: Cosa ha fatto ...