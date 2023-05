Inzaghi polemico su Turpin? No! Montato folle caso ad arte con Pioli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pessima scena in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, con un giornalista di Tuttomercatoweb che mette in bocca parole di Simonemai pronunciate per montare uncon StefanoVERGOGNA ? Tuttoadcontro. Il Derby di Champions League Inter-Milan regala, alla vigilia della partita, una scena veramente vergognosa. Un giornalista di Tuttomercatoweb ha attribuito parole aopposte da quelle espresse. In particolare si fa riferimento alla domanda sugli arbitri.(vedi conferenza stampa) risponde in questo modo: «Nella partita d’andata c’era un episodio da valutare in un altro modo, mi riferisco al fallo di Krunic su Bastoni, che sicuramente avrebbe dato alla qualificazione e al risultato un qualcosa ...

... ha ammonito solo tre giocatori, di cui uno della squadra di: 45'+1 Krunic, 45'+1 Mkhitaryan , 64' Tomori. Milan - Inter, Piolicon l'arbitraggio. La sua prestazione non è piaciuta ...... per Calhanoglu, che contro la sua ex squadra ha un conto aperto dopo l'addiodi due ... lo vede meglio in panchina dall'inizio: 'Fossi inscegliere Brozovic, Barella e Mhkitaryan - ...Domani, il Milan deve battere la Lazio mentre all'Inter può bastare non perdere a Roma, in casa del sempree mai contento Mourinho.ha scelto rotazioni più dolci, e qui sta il ...

Inzaghi non sottovaluta il Milan e apre una polemica sulla scelta dell'arbitro 90min IT

Alla vigilia del derby di Champions League il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa non nascondendo il peso della partita di martedì ...Il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia del derby d'Italia: "Il Milan ha in rosa quattro francesi, ma per noi nessun problema" ...