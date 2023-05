(Di lunedì 15 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo a novantada unche avevamo con questi ragazzi, che ho la fortuna di allenarli”. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone, in conferenza stampa al Suning Training Centre alla vigilia dell'euroderby di ritorno di semifinale di Champions League contro il Milan. “Sappiamo chi andremo ad affrontare ma anche che siamo in un ottimo momento e che siamo pronti per una gara di questo livello – ha proseguito il mister nerazzurro – Ci siamo già passati contro il Benfica, anche se non era un derby ma il vantaggio era identico. Anche il Sassuolo è stato insidioso e siamo stati bravi a superarle e a vincere”. L'ex allenatore della Lazio è certo che i suoi sapranno gestire l'importanza del match: “La squadra è matura, seria. Sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Non dobbiamo speculare o gestire, ...

3 L'allenatore dell'Inter , Simone, ha presentato in conferenza stampa la partita di ritorno della semifinale di Champions ... Speriamo non siadi grave, valuteremo l'allenamento di oggi ......se sono qui. Fino all'ultimo giorno non sapevo se sarei rimasto alla Lazio. Io devo fare il meglio possibile sia per me che per i miei compagni. Non lo faccio per dimostrarea nessuno, ...Al fianco diin conferenza stampa è intervenuto Francesco Acerbi: 'Siamo in una semifinale ... Non abbiamo fatto, sarebbe un grandissimo errore pensare il contrario, tutto è ancora in ...

Inzaghi “Niente braccino, a 90 minuti da un sogno” - Notiziario USPI Notiziario USPI

Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa al Suning Training ... Nonostante il 2-0 dell’andata, Acerbi ammette che “non siamo per niente sicuri, eravamo tranquillissimi ...«Sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia ultracentenaria dell’Inter e la dovremo interpretare nel migliore dei modi» ...