Inzaghi | «Inter | una delle gare più importanti della storia! Lukaku…»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Simoneè statocettato dai microfoni di Sky Sport alla vigilia di-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il tecnico nerazzurro super concentrato STORICA ?concentrato e con i piedi per terra: «Sappiamo che tipo di partita sarà. Unapartite piùstoria dell’. Abbiamo un meritato vantaggio, ma dobbiamo essere bravi a fare la partita con cuore e testa. Il risultato dell’andata è identico a quello col Benfica. Serve essere bravi tutti insieme e coprire bene tutto il campo. Milan con giocatori di qualità e non a caso è campione d’Italia. Lukaku? La formazione chiaramente ho in testa un’idea, oggi ci sarà l’allenamento. Ho tanti giocatori che arrivano dal grande dispendio fisico col Sassuolo. ...

MILANO - Tutto pronto per la conferenza stampa di Simone, tecnico dell'che tra poco parlerà alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan in programma domani sera a San ......finale di Champions League dell', chiamato a completare l'opera dopo aver sconfitto per 2 - 0 il Milan all'andata. A dirlo sono le quote , che vedono nettamente favorita la squadra di. ...potrebbe confermare l'11 dell'andata. I ballottaggi sono i soliti: Lukaku o Dzeko, Calhanoglu o Brozovic. Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. MILAN - Bennacer fuori fino a fine ...

Inter, Correa non preoccupa verso il Milan. Inzaghi ha deciso l’undici che schiererà fcinter1908

Vigilia del secondo Euroderby di Champions League tra Inter e Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi ...Il calciatore scuola interista torna in Italia dopo gli anni passati all'estero. Può essere una grossa idea per la squadra neopromossa.