Inzaghi | «Inter | 90? dal sogno ma non è fatto nulla! Arbitri? No problema»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lunghissima conferenza per, alla vigilia di-Milan. L’allenatore ha ribadito il valore del derby e la necessità di dimenticare il doppio vantaggio dell’andata, sul quale bisognerà costruire. Qui le parole di Acerbi, che lo ha preceduto. CONFERENZA– Questa la conferenza di Simonealla vigilia di-Milan. Ad agosto al sorteggio non si pensava a questo. Non eravamo stati fortunatissimi, ma mi ero limitato di dire al mio staff che anche Barcellona e Bayern Monaco non erano contente di avere l’in terza fascia. Adesso siamo arrivati qui e vogliamo andare avanti. È vicino l’inserimento nella storia dell’, cosa si prova? L’avevo già detto prima del Benfica, ma domani “insieme”. Sui nostri tifosi non ho mai avuto nessun dubbio, sono ...