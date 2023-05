Inzaghi | «Inter | 90? dal sogno ma non è fatto nulla! Arbitri? No problema»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lunghissima conferenza per, alla vigilia di-Milan. L’allenatore ha ribadito il valore del derby e la necessità di dimenticare il doppio vantaggio dell’andata, sul quale bisognerà costruire. Qui le parole di Acerbi, che lo ha preceduto. CONFERENZA– Questa la conferenza di Simonealla vigilia di-Milan. Ad agosto al sorteggio non si pensava a questo. Non eravamo stati fortunatissimi, ma mi ero limitato di dire al mio staff che anche Barcellona e Bayern Monaco non erano contente di avere l’in terza fascia. Adesso siamo arrivati qui e vogliamo andare avanti. È vicino l’inserimento nella storia dell’, cosa si prova? L’avevo già detto prima del Benfica, ma domani “insieme”. Sui nostri tifosi non ho mai avuto nessun dubbio, sono ...

3 L'allenatore dell', Simone, ha presentato in conferenza stampa la partita di ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. PERCORSO CHAMPIONS - 'Non eravamo stati fortunatissimi, ma mi ...Le parole di Simone, tecnico dell', in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League Simoneha parlato in conferenza stampa in vista della sfida domani dell'contro il ......riparte dallo 0 - 2 dell'andata a favore dei nerazzurri di Simone, maturato grazie a due gol segnati in nemmeno un quarto d'ora che hanno tramortito la formazione di Stefano Pioli. L'...

Inzaghi: “Vogliamo il sogno. Arbitro francese e milanisti francesi No problem. Lukaku…” fcinter1908

Il centrale: «Se pensiamo anche inconsciamente di avere solo l’1% in più di possibilità di passare il turno, faremo un grandissimo errore» ...Lukaku scalpita per giocare Inter-Milan. E le sue prestazioni in crescita potrebbero aver finalmente messo Inzaghi nelle condizioni di ripensare le sue gerarchie granitiche. RITORNO AD ALTI LIVELLI – ...