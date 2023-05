Inzaghi | 'E' una delle partite più importanti della storia dell'Inter Sulla formazione'

Simonesi affiderà ancora alla coppia Lautaro Martinez - Edin Dzeko: favorito il 'Toro' ... un altro centro dell'asso portoghese si gioca a 4,40 condoppietta - come nella gara in ...... Simoneparla a Sky proprio della semifinale di ritorno di Champions League, Inter - Milan: "Ho un'idea di formazione in testa, ma deciderò dopo la rifinitura. Èdelle partite più ...Il Milan proverà a conquistarerimonta che sarebbe storica. La partita potrà essere seguita su ... INTER -potrebbe confermare l'11 dell'andata. I ballottaggi sono i soliti: Lukaku o Dzeko, ...

Inzaghi: "Testa e cuore, è una delle partite più importanti della storia dell'Inter" La Gazzetta dello Sport

"Per la formazione ho in testa un'idea, ma oggi avremo l'allenamento dopo la gara dispendiosa contro il Sassuolo. Dovrò valutare bene e domani dopo la rifinitura deciderò con tranquillità. Sappiamo ...L'allenatore nerazzurro alla vigilia del derby contro il Milan in semifinale di Champions League: "La formazione Ho un'idea in testa, ma sceglierò con calma dopo la rifinitura. Ci manca l'ultimo sfor ...