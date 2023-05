Inzaghi | 'Arbitri? Krunic era da rosso | designato un francese e nel Milan ce ne sono 4 Correa può farcela | Lukaku'

...si sono già affrontate quattro volte e in tre occasioni a spuntatla é stata la squadra di: ... L'arbitro Tutti di nazionalità francese glidesignati. A dirigere la gara sarà Clement ...... dopo lo 'scippo' Champions al Napoli (anche in questo caso colpevoli gli) , è finito a ... Onori e meriti a Simoneche, bersagliato da tutti, si è tolto lo sfizio di mettere sotto il ..., indisponibili, i 7 minuti in cui l'Inter non aveva messo piede in area (!), i pianeti che ... La fame di: 8.5 - Le 11 sconfitte in campionato restano, sia ben chiaro. Ma le critiche che ...

Inzaghi: 'Arbitri Krunic era da rosso, designato un francese e nel ... Calciomercato.com

Quando hanno visto la designazione dell’arbitro francese con 4 giocatori francesi in rosa, ma non sono preoccupato». L’articolo Inter-Milan, la conferenza stampa LIVE di Inzaghi: «Correa può ...L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la partita di ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. PERCORSO CHAMPIONS - "Non eravamo stati fortunat ...