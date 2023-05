Simonealla vigilia del derby di ritorno di Champions contro la formazione di Pioli interviene in conferenza stampa dal centro sportivo di Appiano Gentile. PERCORSO CHAMPIONS - 'Ai sorteggi ...... Aurelio De Laurentiis, la Gazzetta dello Sport,i riflettori sull'ultimo mese dell'Inter. '... Un rinascimento meritato, l'Inter ehanno fatto vedere a tutti di che cosa siano capaci. ...La partita da "io c'ero", l' Euroderby per antonomasia: Milanoe si, la pioggia ... Simonenon stravolge nulla, dritto per dritto: l'undici più collaudato con Calhanoglu e ...

Inzaghi accende il derby: “Vale una stagione”. Poi la polemica sulla nazionalità dell’arbitro CalcioMercato.it

Cinque vittorie di fila, in questo campionato, l'Inter non le aveva mai portate a casa. Succede con un po' di fatica, qualche aiuto dallo sfortunato Ruan e la doppietta di Romelu Lukaku: a San Siro, l ...Mentre si accende il valzer delle panchine in Serie A, l'Inter esce allo scoperto. Lo ha fatto con il suo ad Beppe Marotta, ex ...