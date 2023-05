Intesa transitoria Meta-Siae Torna la musica sui social ma…

(Di lunedì 15 maggio 2023) La deadline è fissata per il 6 ottobre. Quel giorno scadrà l’accordo transitorio stipulato tra(la società “madre” di Facebook e Instagram) e la. Non è, dunque, un punto di svolta ma senz’altro un buon inizio. Laitaliana potràre ad essere la colonna sonora delle stories su Instagram e dei reels su Facebook. Diatriba Il braccio di ferro tra il gruppo di Mark Zuckerberg e la Società Italiana degli Autori ed Editori risale a più o meno due mesi e mezzo fa. L’oggetto del contendere è l’applicazione della direttiva copyright dell’Ue. Da una parte l’allargamento sempre più imponente del web (e dei) e dall’altra la necessità di tutelare il diritto d’autore. La conflittualità, per il momento, sembra essere sopita. D’altra parte, gli intendimenti dierano ...

Secondo le informazioni attuali infatti, l'tra le due società è, in quanto stipulata utilizzando il precedente accordo fra le due parti , necessario come base legale per tutelare ...Tra povertàquale deprivazione materiale e povertà educativa c'è un circolo vizioso che si ... perché nascere in una famiglia svantaggiata non è spesso una condizione, è un fatto che ...Infine, viene dettata una disciplinaper chi ad oggi ha già raggiunto quel limite, al ... "Il governo sta operando con la massima prontezza ha dichiarato Musumeci d'con la Regione,...

Accordo transitorio tra Meta e Siae: la musica torna su Facebook e ... Engage

Il mantenimento dello status quo, ovvero lo stesso contratto in essere fino a dicembre 2022, sembra far pendere l'ago della bilancia dalla parte di Menlo Park ...Intesa transitoria tra Siae e Meta, che devono comunque sistemare ancora alcuni dettagli. Musica su Facebook e Instagram, cosa è successo In seguito ad un accordo del 2020, Facebook e Instagram hanno ...