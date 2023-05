Intervista al ministro Lollobrigida questa sera a “Quarta Repubblica”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nel talk show di Retequattro si parla della protesta degli studenti universitari contro il caro affitti, la proposta UE sugli imballaggi Lunedì 15 maggio, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in primata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata: la protesta degli studenti universitari in tenda contro il caro affitti e un’aldell’Agricoltura Francesco. E ancora, focus sul green con la nuova proposta dell’Unione europea sugli imballaggi e le polemiche sulla decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla fascia verde della Ztl. Con reportage, cifre e approfondimenti, si parlerà anche di sicurezza e immigrazione dopo i recenti episodi di violenza ...

Lo dice in un'al quotidiano "La Repubblica" Roberto Calderoli,leghista degli Affari regionali. "Non c'è la riforma di Meloni, bensì di tutto il centrodestra. Nel pacchetto ...In un'al Washington Post, a Zelensky viene chiesto di questi contatti con Prigozhin e il ... Vi si parla di una lotta di potere tra Prigozhin e alti funzionari, tra cui ildella ...In una lungaconcessa al Corriere della Sera , Novak Djokovic è tornato a parlare della sua scelta di ... Ildell'Immigrazione però mi ha espulso nonostante io non avessi violato ...

Le Capitali - Tajani a tutto campo. L'intervista al ministro degli Esteri EURACTIV Italia

Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ...SULMONA– “Le riforme costituzionali non rallenteranno l’autonomia differenziata”. Sul tavolo tra le proposte che la Lega sta studiando c’e’ il “governatorato”, cioe’ un presidente del Consiglio eletto ...