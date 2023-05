Internazionali d’Italia | Rybakina e Kalinina volano ai quarti di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma – Arriva la vittoria numero 25 in stagione e agliElena. Vola aidila tennista kazaka, battendo per 6-3, 6-3, la ceca Marketa Voundrousova Marketa Voundrousova. Trova il miglior risultato sul campo rosso del tennis Elena, in cui giocherà con la vincitrice del match tra la polacca Iga Swiatek numero uno al mondo Wta e la croata Donna Vekic. Tra le migliori otto e per la terza volta in carriera arriva la lettone Jelena Ostapenko. Quest’ultima vince con la russa Daria Kasatkina per 6-4, 4-6, 6-0. NeiOstapenko dovrà vedersela o con la spagnola Paula Badosa (n.35 WTA) o con l’altra ceca Karolina Muchova. Prima volta neia Roma, invece, per la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che ha superato per 6-3, 6-3, in ...