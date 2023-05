Internazionali d’Italia Roma 2023 | niente ottavi per Cecchinato | Hanfmann passa in tre set

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Marcosi ferma al terzo turno degliBNL, battuto in tre set da Yannik. Dopo 2h e 22? di gioco il tennista tedesco provedalle qualificazioni ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 4-6 6-3, regalandosì così un posto neglidi finale, dove sfiderà il vincente del match tra Rublev e Davidovich-Fokina. Confermate le difficoltà dell’azzurro contro, contro il quale ha subito quest’oggi la quarta sconfitta in cinque scontri diretti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Partenza in salita per, costretto a fronteggiare già tre palle break consecutive sull’1-1. Il servizio però dà una grossa mano all’azzurro, che si salva grazie a cinque ...