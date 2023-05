Internazionali d’Italia | day 8 | altri tre azzurri provano a raggiungere Sinner | Swiatek guida gli ottavi femminili

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si entra nel vivo della competizione, al Foro Italico si apre la seconda settimana degliBNL2023. Un lunedì che vedrà in scena tutti gli otto incontri del tabellone femminile e che verà invece concludersi il terzo turno maschile. E con le nostre ragazze tutte eliminate, è chiaro che gli occhi anche quest’oggi saranno puntati sui treche proveranno aJannikal quarto turno. Alle 11:00 si partirà con Marco Cecchinato, che dopo aver giocato una partita perfetta contro Roberto Bautista-Agut ora ha una ghiotta chance per fare il miglior risultato della sua carriera a Roma. Hanfmann non è un cliente da sottovalutare, perché sul rosso è in grado di ottenere buoni risultati e se ieri ha lasciato le briciole ad un top-10 come Taylor Fritz, di certo la forma ...