Internazionali d' Italia 2023 | Alcaraz eliminato dal numero 135 del mondo

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) - Carlosal terzo turno degliBnl d', torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Lo spagnolo,2 dele del seeding ma che tornerà1 la prossima settimana, cede all'ungherese Fabian Marozsan,135 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), dopo un'ora e 42 minuti. Al terzo round finisce anche l'avventura di Marco Cecchinato. L'azzurro,83 del, cede al tedesco Yannick Hanfmann,101 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e 22 ...

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) - Carlos Alcaraz esce di scena al terzo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. ROMA - La giornata degli Internazionali d'Italia 2023 si apre sul Grand Stand con l'eliminazione di Marco Cecchinato. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal tedesco numero 101 del mondo Yannick Hanfmann con il punteggio ...

Vieni ad ammirare Alcaraz e scopri di impazzire per Marozsan. Gli Internazionali BNL d'Italia hanno offerto una giornata di grande, giovane, tennis al Centrale. C'era anche Francesco ...