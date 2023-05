Internazionali di Roma 2023 | Alcaraz dopo la sconfitta | “Ho sbagliato tanto Non ero a mio agio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) La prima vera grande sorpresa deglidiè ladicontro Maroszan che è valsa l’eliminazione della stella spagnola. Subitoil match il numero uno della classifica ATP ha parlato ai microfoni, sottolineando tutta la sua amarezza. Queste le parole di: “Semplicemente non mi sentivo a mio. E lui mi ha fatto sentire a disin campo. E’ stato aggressivo tutto il tempo. Giocava sempre all’interno della linea di fondo. È stato difficile per me entrare in partita, nello scambio. Ho fatto molti errori che di solito non faccio. Mi ha sorpreso molto. Il suo livello era davvero, davvero alto. Sono sicuro che Marozsan entrerà nella top 100 molto, molto presto. Non riuscivo a seguire il ...