Internazionali BNL d’Italia 2023 | Sonego-Tsitsipas sospesa per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di lunedì 15 maggio 2023) Continua a piovere su Roma in questa serata di lunedì 15 maggio e, di conseguenza, alcuni match di terzo turno degliBNLsono sospesi. Tra questi, spiccano quelli di Lorenzoopposto a Stefanoscon il greco che è avanti di un set (6-3). Si continua invece a giocare sulla Granstand Arena con Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe che sono al terzo set. Siamo in attesa di comprendere ulteriori sviluppi della situazione, ma vi forniremoin tempo reale sulle condizioni meteo al Foro Italico.

Vondrousova 6 - 3, 6 - 3 Elena Rybakina accede ai quarti di finale deglid'Italia, ribaltando i pronostici che la vedevano sfavorita contro Marketa Vondrousova . Anche su una ...Marozsan è partito dalle qualificazioni e, considerando i giocatori approdati al terzo turno, era il tennista con la classifica più bassa presente nel main draw deglid'Italia. Il ...L'ungherese, n.135 del mondo, giustiziere al terzo turno deglidi tennis di Roma di Carlos Alcaraz si presenta così nella sua prima conferenza stampa importante della carriera. Sa ...

Tennis, sorpresa agli Internazionali Bnl d'Italia: Alcaraz eliminato la Repubblica

L’ungherese ha ottenuto la vittoria più importante in carriera ed eliminato Carlos Alcaraz in due set. Marozsan è partito dalle qualificazioni e, considerando i giocatori approdati al terzo turno, era ...Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - “Mi ha messo in condizioni scomode, mi ha costretto a giocare male”. Carlos Alcaraz sceglie queste parole per rendere merito al suo avversario, Fabian Marozsan, che lo ha ...