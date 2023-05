Inter | Pagliuca sulla Champions | “Credo che i nerazzurri siano favoriti | ma non mi fido del Milan”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Grazie al secco e netto 4-2 maturato ai danni del malcapitato Sassuolo – sfida tenutasi lo scorso 13 maggio in quel di San Siro – in occasione del 35° turno di Serie A, l’capitanata da Simone Inzaghi ha conseguito la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, confermando quello che è il suo ottimo stato di forma, in una stagione contraddistinta da non poche difficoltà. Attualmente isi ritrovano al terzo posto nella classifica generale del campionato, con all’attivo ben 66 punti ottenuti dopo le prime 35 uscite stagionali, e con sole tre lunghezze di distacco dal secondo posto, momentaneamente occupato dalla Juventus di Massimiliano Allegri, a sua volta vittoriosa per 2-0 nel match casalingo contro la Cremonese, deciso dalle reti siglate dall’ex di turno Nicolò Fagioli, e dal difensore brasiliano Gleison Bremer. Inzaghi ...

DERBY - Parlando di Champions e del derby trae Milan,ha detto: "L'parte favorita con questo 2 - 0. Io però del Milan non mi fido, soprattutto perché è un Milan bastonato. L'...Così Gianluca, ex portiere dell', della Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'Euroderby di domani. Onana - Maignan, chi è il più forte "Sono ...Gianluca, ex portiere di, Sampdoria e Bologna, ha parlato oggi a Radio Anch'io lo Sport , su Rai Radio 1 . Il primo pronostico è sul derby di Champions che domani vedrà di frontee Milan :...

Pagliuca: "L'Inter non si deve fidare di questo Milan ferito. Samp in D sarebbe una tragedia" TUTTO mercato WEB

Sono convinto che l'Inter abbia ottime possibilità, spero vada in finale. Però bisogna stare attenti a questo Milan ferito, che domani sicuramente venderà cara la pelle". Così Gianluca Pagliuca, ex ...Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport: "L'Inter parte favorita nell'Euroderby ma io non mi ...