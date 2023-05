Inter-Milan vista dai bookmaker | l’analisi quote di Oddschecker

Lo ha detto il difensore dell'Francesco Acerbi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il, a proposito del suo passato in biancoceleste....presenta la semifinale di ritorno di Champions contro il, soffermandosi sul momento dei nerazzurri. 'Quella di domani è una delle partite più importanti della storia centenaria dell', ...Inzaghi,partita storica ., Inzaghi su Lukaku ., Inzaghi e la frecciata sull'arbitro francese Turpin . Inzaghi,partita storica . Per Simone ...

Ma a questo punto l’Inter ha molto da perdere: «Sappiamo di essere molto vicini a qualcosa di storico, è una partita importantissima e non ci resta che giocarla con testa e cuore». Aggredendo il Milan ...Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan.