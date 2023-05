Inter-Milan | Marocchi | “Fossi nel Diavolo punterei a difendere lo 0-2”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Giancarlo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di, ritorno della semifinale di Champions League

Francesco Acerbi, difensore dell', ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia del match contro ilFrancesco Acerbi, difensore dell', ha parlato ai microfoni diTv. PAROLE - "Dobbiamo essere ancora più concentrati dell'andata, ma questo io e i miei compagni lo sappiamo benissimo. ...Allenamento di vigilia del ritorno della semifinale di Champions League colper l': il punto da Appiano Gentile con Andrea ...... per preparare la sfida di domani contro l'. Rafael Leao (©Ansa) - Calciomercato.itC'è chiaramente attesa per capire se Rafael Leão sarà in campo a guidare ilin un'insperata rimonta. Il ...

Dalla rifinitura, alla vigilia della semifinale di ritorno contro l'Inter, le ultime indicazioni per Pioli in casa Milan sul rientro di Leao, Krunic e ...Con un piede nella finale di Champions a Istanbul, il 10 giugno contro la vincente di Manchester City-Real Madrid, l’Inter si prepara a difendere il 2-0 conquistato nella semifinale di andata contro ...