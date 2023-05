Inter-Milan | le parole di Tonali alla vigilia | “Il Milan deve tornare ad essere Diavolo”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lo scontro più atteso sta per avere inizio e le due sfidanti attendono ora soltanto il fischio d’inizio. L’adrenalina è già a mille per la super semifinale di ritorno di Champions League tra, due protagoniste assolute di una stagione vissuta tra alti e bassi, come mai prima. Nella splendida cornice di un San Siro vestito a festa, gli uomini di Stefano Pioli cercheranno a tutti i costi di riscattare l’amaro e sofferto 2 a 0 dell’andata.e Bennacer,Un obiettivo, indispensabile per conquistare un posto nella finalissima, che Sandro, centrocampista e volto del, ha commentato così ai microfoni di Sky: “Abbiamo sempre avuto la forza di ripartire in Champions dopo brutte prestazioni in ...

... pongono l 'in pole position per il ritorno alla finale di Champions League, a tredici anni dall'ultima partecipazione, offerto a 1,04 contro il 10 di una clamorosa rimonta del. Anche per ...Proprio perché si parla di overtime , ecco che replicare il risultato esatto dell'andata è offerto a 10,50 per l'mentre quello per il, dato a 20, la quota è quasi raddoppiata. Si ...... da rigore ed espulsione, di Krunic a Bastoni - e sulla scelta della Uefa di designare il francese Turpin , connazionale di 5 giocatori del, per la partita di domani sera.

Manca Samp-Empoli per chiudere la 35esima giornata di Serie A e domani sarà di nuovo tempo d’Europa, col derby Inter-Milan a prendersi la scena. Tra il futuro di Messi, gli esami di Pogba e le confere ...Ci saranno quasi tutti. Da una parte e dall'altra. Milan e Inter recuperano i loro titolari, Leao in primis, riducendo al minimo i ballottaggi in vista della semifinale di ritorno di Champions League ...