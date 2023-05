Inter-Milan | Inzaghi verso la conferma degli 11 dell’andata! Un rientro – Sky

(Di lunedì 15 maggio 2023)andrà in scena domani sera alle 21. Secondo Sky Sport per il ritorno dell’Euroderby di Champions Leaguedovrebbe affidarsi agli undici scesi in campo all’andata. Buone notizie anche dall’infermeria: Correa alSCELTE – Si avvicina il ritorno della semifinale di Champions League fra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe affidarsi all’undici che ha sconfitto i rossoneri nel match d’andata. Difficile quindi che possano trovare spazio dal 1? Brozovic e Lukaku, reduci da due ottime prestazioni contro il Sassuolo. Buone notizie anche dall’infermeria: Correa, uscito acciaccato dalla sfida contro i neroverdi, è tornato ad allenarsi col gruppo e sarà a disposizione per l’Euroderby di domani. Di seguito la probabile ...

... pongono l 'in pole position per il ritorno alla finale di Champions League, a tredici anni dall'ultima partecipazione, offerto a 1,04 contro il 10 di una clamorosa rimonta del. Anche per ...Proprio perché si parla di overtime , ecco che replicare il risultato esatto dell'andata è offerto a 10,50 per l'mentre quello per il, dato a 20, la quota è quasi raddoppiata. Si ...... da rigore ed espulsione, di Krunic a Bastoni - e sulla scelta della Uefa di designare il francese Turpin , connazionale di 5 giocatori del, per la partita di domani sera.

Manca Samp-Empoli per chiudere la 35esima giornata di Serie A e domani sarà di nuovo tempo d’Europa, col derby Inter-Milan a prendersi la scena. Tra il futuro di Messi, gli esami di Pogba e le confere ...Ci saranno quasi tutti. Da una parte e dall'altra. Milan e Inter recuperano i loro titolari, Leao in primis, riducendo al minimo i ballottaggi in vista della semifinale di ritorno di Champions League ...