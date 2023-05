Inter-Milan | cosa succede in caso di pareggio nella doppia sfida? Il nuovo regolamento e i gol in trasferta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si ripartirà dal 2-0 a favore dell’domani sera, martedì 16 maggio, alle 21.00 quando nerazzurri esi affronterannosemifinale di ritorno di Champions League. Un incrocio che cade 20 anni dopo l’ultimaanaloga e 18 dopo l’ultimo incontro in Champions League che nel 2004/05 cadde ai quarti di finale. Prima della partita del 10 maggio scorso, l’non aveva mai vinto un incrocio europeo contro i rossoneri. A differenza di quanto accadutosemifinale del 2002/03, però, a decretare l’accesso alla finale non saranno le reti in. Il, infatti, nel frattempo è cambiato e i gol fuori casa hanno lo stesso peso di quelli messi a segno in casa. Se allora l’1-1 inpremiò il ...

Commenta per primo Ultima seduta di allenamento, quella più importante, per l'di Simone Inzaghi in vista della partita di ritorno contro il, valida per le semifinali di Champions League. Ad eccezione del lungodegenteSkriniar, l'allenatore nerazzurro può ...Dopo essere finito dovunque sui social e non esattamente nel ruolo di portafortuna con una maglietta a righe rossonere prima del derbydi Champions, una versione calcistica del massacro ...... pongono l 'in pole position per il ritorno alla finale di Champions League, a tredici anni dall'ultima partecipazione, offerto a 1,04 contro il 10 di una clamorosa rimonta del. Anche per ...

Episodio divertente ad Appiano Gentile, alla vigilia dell’Euroderby contro il Milan che potrebbe aprire le porte della finale di Istanbul all’Inter. Mentre si aspettava l’arrivo dei nerazzurri a bordo ...Si ripartirà dal 2-0 a favore dell’Inter domani sera, martedì 16 maggio, alle 21.00 quando nerazzurri e Milan si affronteranno nella semifinale di ritorno di Champions League. Un incrocio che cade 20 ...