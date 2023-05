Inter-Milan | come stanno gli infortunati? La situazione di Leao | Bennacer | Correa | chi recupera per il derby?

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non conterà solo chi scenderà in campo nell’eurodi domani sera, martedì 16 maggio, alle 21.00, ma anche chi non potrà farlo.guardano anche nelle rispettive infermerie in vista del match che si disputerà in un Meazza da tutto esaurito e da record di incassi. Stefano Pioli, che già nella gara di andata aveva dovuto rinunciare alla sua stella nonché principale arma tattica Rafael, cerca dire il portoghese almeno per la gara di ritorno. Ildeve infatti rimontare il 2-0 subito all’andata, ma oltre a, che sta forzando le tappe senza essere certo dire, deve valutare anche le condizioni di Junior Messias, alle prese con un fastidio agli adduttori. In dubbio anche Rade Krunic che soffre di una borsite al ...