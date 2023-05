Inter-Milan | Bonolis | “Noi tifosi abbiamo vissuto saliscendi emotivi impressionanti”

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ildi Champions Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ildi Champions. Il tecnico nerazzurro ha pronunciato queste parole, che ...... la qualificazione, da raggiungere eventualmente anche con tempi supplementari o rigori, vale 1,07, con iladdirittura a 9,00. C'è tantaanche in cima alla lavagna per i possibili ...... con la nuova stangata in arrivo per le plusvalenze e la Juve sprofondata in classifica,e Lazio sarebbero quasi certe del pass, mentre, Roma e Atalanta si giocherebbero il quinto posto ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...All’andata, in casa del Milan, è stata sfondata per la prima volta nella storia del calcio italiano la soglia dei 10 milioni di euro di incasso per una partita di calcio. Ma il derby di Champions è pr ...