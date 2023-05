Inter | Lukaku ai saluti | tutto su Retegui

Sappiamo però che anche in questa condizioneforse non può fare tre partite di fila in una ... sappiamo che abbiamo un meritato vantaggio ma non dovremo gestire, facendo una partita da...Sappiamo però che anche in questa condizioneforse non può fare tre partite di fila in una ... sappiamo che abbiamo un meritato vantaggio ma non dovremo gestire, facendo una partita da...ha lavorato tantissimo, non so però se può gestire tre partite alla settimana e se può dare ... è il nostro mestiere' Capitolo arbitri , il tecnico dell'ricorda: 'All'andata il fallo di ...

Inter-Milan: Inzaghi annuncia la sua scelta su Lukaku, poi la frecciata sull’arbitro Virgilio Sport

La doppietta col Sassuolo è un altro chiaro segnale dell’ultimo periodo: Romelu Lukaku è vicino al 100% della forma fisica ora ...La probabile formazione dell'Inter di Inzaghi per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan ...