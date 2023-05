Inter | la Champions guarisce le casse | il punto sui rinnovi

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’ottima stagione ine il possibile arrivo tra le prime quattro del campionato, permette all’di vivere con serenità il prossimo mercato L’ottima stagione ine il possibile arrivo tra le prime quattro del campionato, permette all’di vivere con serenità il prossimo mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ledei nerazzurri sarebbero guarite e ora la società punta sui. Bastoni, De Vrij e Dzeko sono vicini a prolungare il contratto con l’. Non ci sarà più necessità di vendere i gioielli e dunque si andrà alla ricerca di qualche rinforzo per la prossima stagione.

Commenta per primo L'altalena del derby. La Repubblica presenta la semifinale di ritorno inLeague- Milan di domani sera coma una sfida tra i due allenatori: Simone Inzaghi è più solido, invece ora per la prossima stagione è a rischio la panchina di Stefano Pioli .... tra campionato,League e Coppa Italia. Poi, sarà il momento di pensare al futuro, perché quello è ancora in bilico. Di certo, l', con un Lukaku così, sarebbe motivata a cercare tutte ...... soprattutto l'ingresso alla prossimaLeague. I rossoneri avranno la possibilità prima di ribaltare il match d'andata contro l'e poi di tuffarsi in campionato per recuperare il gap ...

Corsa Champions: la situazione a 3 giornate dalla fine. Frenano tutte meno Juve e Inter La Gazzetta dello Sport

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna, ha parlato oggi a Radio Anch’io lo Sport, su Rai Radio 1. Il primo pronostico è sul derby di Champions che domani vedrà di fronte Inter e ...Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Inter e Milan per il match di domani sera valido per il ritorno delle semifinali di Champions League: INTER: Onana; Darmian, Acerbi, ...