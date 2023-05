Inter | Inzaghi | «É una delle sfide più importanti della nostra storia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League Simoneha parlato in conferenza stampa in vistasfida domani dell’contro il Milan in semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole. DAI GIRONI ALLA SEMIFINALE – «Non eravamo stati fortunatissimi ad inizio girone visto Barcellona e Bayern Monaco. Chiaramente c’era tantissima fiducia, e domani sappiamo che abbiamo una partita molto importante». TIFOSI – «Sarò ripetitivo. Dobbiamo vincere tutti insieme, e i nostri tifosi sono stati sempre presente nei momenti belli come in quelli difficili. Ci vorrà testa fredda e cuore caldo perché è l’unica strada perpretare una partita come quella di domani». LAUTARO E CORREA- «Correa ...