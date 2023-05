Commenta per primo Wilfriedsta provando a salvare il Leeds . Intervistato da Cronache di Spogliatoio , l'exha parlato anche della sua vecchia squadra. 'Come ogni ragazzino, ho una squadra del cuore. Da piccolo era ...GLI ASSENTI - Non ci saranno, Scalvini e Miretti, in età per il Mondiale, ma ormai ... Simone Pafundi, la stellina dell'Udinese del 2006, i due 2005 Francesco Pio Esposito () e Luca Lipani (...Pardo chiede al Mancio di martedì sera, gara di ritorno della semifinale di Champions- Milan. Guardate Willy, è andato a Leeds in Premier League e gioca quasi sempre. A centrocampo mi ...

Inter, Gnonto: 'Resta la mia squadra del cuore, sogno di tornare' Calciomercato.com

L’ex giocatore dell’Inter ha raccontato aneddoti sul suo passato in nerazzurro Intervistato nella puntata di Cronache di Spogliatoio, l’ex Inter, Willy Gnonto, si è raccontato apertamente su tutto il ...All'Anteo l'allenatore della Nazionale ha affrontato varie tematiche: "Sarebbe meglio che i talenti che abbiamo potessero giocare di più. È il momento di vincere la Nations League, diventerà sempre pi ...