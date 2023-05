Inter | Adani individua un grave errore di mercato

(Di lunedì 15 maggio 2023) Daniele, ex difensore e ora opinionista, ha parlato del ritorno del derby trae Milan, valido per un posto in finale di Champions...

Commenta per primo Daniele, ex difensore e ora opinionista, ha parlato del ritorno del derby trae Milan, valido per un posto in finale di Champions League: 'Quante ne abbiamo sentite quando dicevamo che Skriniar ...Intervenuto ai microfoni di '90' Minuto', l'ex difensore Daniele Leleha avuto modo di commentare le gare del weekend di Serie A dando uno sguardo attento anche al momento dell'e del Milan chiamate, martedì sera, alla semifinale di ritorno di Champions ...1 Leleha analizzato l'Euroderby di andata sulla BoboTv: 'Anche Dumfries molto bene, considerando che ... mentre il Napoli soffre il Milan, va detto che il Milan non gioca contro l'. Basti ...

Adani: "Inter, col Milan confermata la bontà della rosa. È il miglior momento dell'era Inzaghi" TUTTO mercato WEB

"Sicuramente penso che l’Inter sia dal punto di vista morale che di condizione sia superiore al Milan. Sappiamo tutti, però, che molte volte le squadre in difficoltà danno ...L'Inter si appresta a giocare la semifinale di ritorno di Champions League, e lo farà con il ruolo della protagonista assoluta.