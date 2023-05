Inter | Acerbi | “Problemi con i tifosi della Lazio? Cose passate | grazie ad Inzaghi sono qui”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Il riscatto dopo la stagione con laper il problema con iormaisincero, devo ringraziare il mister per essere qui. Senza di lui non sarei qua, lui mi conosce e ripeto: cerco di fare il meglio possibile sia per me che per i compagni e per chi mi dà fiducia. Ma lo faccio per me, non per dimostrare qualcosa a qualcuno. Può anche accadere il finimondo, io vado dritto per la mia strada come ho fatto l’anno scorso. Non so se in futuro sarò all’o da qualche altra parte, ma so quel che voglio fare”. Lo ha detto il difensore dell’Francescoin conferenza stampa alla vigiliasemifinale di ritorno di Champions League contro il Milan, a proposito del suo passato in ...

...Champions League contro il Milan ha indicato in conferenza stampa la strada alla sua, forte del 2 - 0 ottenuto nel primo round. Oltre al tecnico ha parlato anche il difensore Francesco...18 Il difensore dell', Francesco, ha presentato in conferenza stampa la partita di ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. APPROCCIO - ' Attenzione Ne serve ancora di più credo. Siamo ...Le parole di Francesco, difensore dell', in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League Francescoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida domani dell'contro il ...

Inter, Acerbi: "Ansia ma positiva. Se non passiamo, stagione di m...." - Sportmediaset Sport Mediaset

Il tecnico dell'Inter: 'Non dobbiamo speculare o gestire, ancora non abbiamo fatto nulla' MILANO (ITALPRESS) - 'Siamo a novanta minuti da un ...Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di domani sera, Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha dichiarato sulla sfida contro il Milan: "Dovremo fare ancora di ...