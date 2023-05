Inter | Acerbi | “Milan? Come affrontarlo e le armi per andare in finale”

E se domani non passiamo, sarà un disastro " le parole in conferenza del difensore dell', Francesco" Se siamo pronti a questo tipo di sfida Sì, perchè è una partita bellissima da ...Oltre a Simone Inzaghi, ad Appiano Gentile c'è anche Francescoin conferenza stampa, prima del derby di Champions League- Milan in semifinale. Il difensore ex Lazio, che in questa stagione ha recitato un ruolo chiave nonostante sia arrivato all'...Calciomercato, i nerazzurri vogliono riscattare, la Lazio in cambio vorrebbe Fabbian come contropartita Il futuro di Francescosarà un tema inevitabilmente aperto nella prossima finestra di ...

Inter, Acerbi: "Ansia ma positiva. Se non passiamo, stagione di m...." - Sportmediaset Sport Mediaset

Il difensore centrale nerazzurri ha parlato durante la conferenza stampa di rito alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan ...In vista di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa ...