Intensi controlli a Mergellina | 508 persone identificate

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) , ispezionati 228 veicoli e contestate 28 violazioni del Codice della Strada Negli utlimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuatonella zona degli “chalet” die in largo Sermoneta dove hanno identificato 508, di cui 382 con precedenti di polizia, controllato 228 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno sottoposto a fermo amministratuivo, contestato 28 violazioni del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa, mancato uso del casco protettivo, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per incauto affidamento di veicolo; inoltre, gli operatori hanno rimosso 3 veicoli e ritirato due carte di circolazione. Lascia un like su Facebook e seguici ...